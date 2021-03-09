صحيفة: قرار فصل القدوة جاهز.. و48 ساعة مهلة عباس للانصياع لقراراته

كشفت مصادر إعلامية، اليوم الثلاثاء 9/3/2021، أن محاولات أخيرة يجريها قادة حركة فتح مع عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ناصر القدوة لإقناعه بالعدول عن قرار تشكيل قائمة انتخابية منفردة، بعد إمهال رئيس السلطة محمود عباس أمهل عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ناصر القدوة 48 ساعة للانصياع لقراراته.

ووفقاً لصحيفة "العربي الجديد"، نقلاً عن المصادر، فإن عباس أمهل القدوة بعدم الترشح أو تشكيل أي قائمة خارج القائمة الرسمية لحركة "فتح" وإلا سوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد القدوة، بما فيها الفصل من الحركة أو تجميد عضويته.

وأكدت المصادر، التي اشترطت عدم ذكر اسمها، أن "الرئيس عباس كلف نائبه في حركة فتح محمود العالول وأمين سر اللجنة المركزية للحركة جبريل الرجوب بالحديث لمرة أخيرة مع القدوة وإقناعه بالعدول عن قراره بتشكيل قائمة انتخابية منفردة."

وكان القدوة قد قرر تشكيل قائمة انتخابية من الملتقى الوطني الديمقراطي الذي شكله مؤخراً مع العشرات من الشباب والأكاديميين والمثقفين ومنظمات المجتمع المدني ومختلف أطياف الشعب الفلسطيني، استعداداً لتشكيل قائمة انتخابية للمشاركة في انتخابات المجلس التشريعي في مايو/ أيار القادم".

وأضافت المصادر:" قرار فصل القدوة جاهز وينتظر نتائج المحاولة الأخيرة للحديث معه".