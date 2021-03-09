الاحتلال يواصل إعطاء لقاح كورونا للعمال الفلسطينيين ونجمة داود تتولى المهمة

بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس الاثنين منح جرعات من لقاح كورونا للفلسطينيين العاملين في مستوطناتها من "حملة التصاريح"، بعد أشهر من إطلاقها حملة التلقيح التي شملت جميع "الإسرائيليين" واستثناء جميع الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال والحصار المباشر في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر.

ولايزال الاحتلال يصر على استثناء الفلسطينيين في الضفة وغزة من تأمين اللقاحات، رغم تأكيد المنظمات الدولية ومنها هيومن رايتي ووست مسؤولية القوة المحتلة عن تأمين اللقاح للواقعين تحت حصارها واحتلالها وفق القانون الدولي.

وقال بيان صادر عن خدمة الطوارئ الطبية الإسرائيلية، إن المسعفين في منظمة "نجمة داوود الحمراء" الطبية تولوا تلقيح العمال بلقاح "موديرنا" في "حملات التلقيح على الحواجز الإسرائيلية وفي المناطق الصناعية" في الضفة الغربية.

وتعد الخطوة الجديدة استمرار فج للسياسة العنصرية الإسرائيلية في التعاطي مع الفلسطينيين، رغم الجائحة العالمية، بحيث تمنح اللقاحات لمن يعمل لديها فقط، وفي مرحلة متأخرة جدا، وتستثني سائر