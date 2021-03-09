أشاده "بالبطلة المصرية" بعد انقاذها طفلة من "متحرش المعادي"

انتشر في مصر فيديو لسيدة واجهت متحرشا بطفلة صغيرة عند مدخل أحد العمارات في حي المعادي في محافظة القاهرة .

وتداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي فيديو وصف بـ"المقزز" لشخص يرتدي بدلة أنيقة وقد أقدم على التحرش بطفلة صغيرة تبلغ من العمر 6 أعوام وملامسة أجزاء حساسة من جسدها.

الفيديو يظهر خروج سيدة يبدو أنها شاهدت ما يحدث في كاميرا المراقبة، لتواجه المتحرش الذي سرعان ما ترك الطفلة، لتلوذ بالفرار، في حين تظاهر هو أنه لم يرتكب أي شيئ. وأمام مواجهة السيدة له وإشارتها لكاميرا المراقبة، تهرب الرجل من المواجهة وسار بعيدا

وقد أثار ذلك المقطع المصور حالة من الغضب لدى الرأي العام المصري وتصدر وسم (هاشتاغ) "متحرش الأطفال" مواقع التواصل، وسط مطالبات بإلقاء القبض على ذلك الرجل وتقديمه للعدالة بأسرع وقت

ولاحقا، أكدت وسائل إعلام محلية، أن الشرطة تمكنت بالفعل من القبض على (م.ج) الذي يظهر في الفيديو، وهو متزوج ولديه طفلين ويعمل في إحدى شركات المقاولات والبناء

ونوهت التقارير إلى أنه جرى إيداع المتهم بقسم شرطة المعادي تمهيدا لعرضه على النيابة العامة واستكمال إجراءات التحقيق