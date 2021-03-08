سعر تحويل الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الثلاثاء 9 مارس 2021

سجل سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي استقراراً في تعاملات اليوم الثلاثاء 9 مارس 2021.

وسجلت أسعار الصرف في مكاتب الصرافة والأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، نحو 1450 دينارا للشراء، و1460 دينارا للبيع.

أسعار الدولار في البورصات العراقية

سجل سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الثلاثاء 9 مارس 2021 في بورصة الكفاح نحو 1454 دينارا، وفي كركوك نحو 1453.50 دينار.

بينما سجل سعر الدولار في الموصل نحو 1456 دينارا، وفي كربلاء نحو 1453.50 دينار، وفي الحارثية نحو 1453 دينارا.

وسجل سعر صرف الدولار في البصرة نحو 1452 دينارا، وسجل في السليمانية نحو 1456 دينارا، وفي أربيل نحو 1455.25 دينار.