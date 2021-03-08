اسعار الذهب في مصر تسجل تراجعاً جديداً اليوم الثلاثاء 9 مارس 2021

سجلت أسعار الذهب في مصر هبوطاً صباح اليوم الثلاثاء 9/3/2021، مع تراجع أسعار المعدن النفيس عالميا.

و قد استمرت أسعار الذهب في خسائرها، حيث فقدت نحو 1% من قيمتها اليوم الثلاثاء، وهو أدنى مستوى في 9 أشهر.

وكانت أسعار الذهب في مصر، قد ارتفعت بشكل طفيف بنحو جنيه واحد في سعر الجرام الواحد امس الاثنين قبل أن تعاود الانخفاض مرة أخرى في المساء.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 و60 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر، لدى التجار ومحلات الصاغة، نحو 853.75 جنيه، مقابل، نحو 859.5 جنيه في الصباح.

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في مصر)، نحو 747 جنيها، مقابل نحو 752 جنيها.