تسجيل 14 إصابة جديدة بفايروس كورونا في خانيونس

أعلنت لجنة الطوارئ المركزية في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، عن تسجيل اصابتين جديدتين بفايروس كورونا في المحافظة.

وقالت اللجنة في تصريح لها عبر قناتها في موقع التواصل الاجتماعي"تليجرام" تابعته وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أنها سجلت اصابتين جديدتين بفيروس كورونا في الدورة الثانية من اليوم الإثنين، ليصبح مجموع ما تم تسجيله خلال اليوم الإثنين هو "14" إصابة فقط.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، قد أعلنت صباح اليوم، عن تسجيل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية.