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تفاصيل الخبر
عدد من القتلى و الجرحى في انفجار وقع وسط العاصمة العراقية بغداد
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:58 م
08 مارس 2021
عدد من القتلى و الجرحى في انفجار وقع وسط العاصمة العراقية بغداد
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