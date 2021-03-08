اللجنة المركزية لفتح: سنخوض الانتخابات بقائمة موحدة

أعلنت اللجنة المركزية لحركة فتح أنها ستخوض الانتخابات بقائمة موحدة، مؤكدة أنها ستبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة كل التطورات السياسية

و كانت اللجنة المركزية لحركة "فتح" برئاسة الرئيس محمود عباس، عقدت اجتماعاً لها مساء اليوم الاثنين، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، استعرضت خلاله الاستعدادات الجارية لخوض الانتخابات التشريعية القادمة في موعدها المحدد وفق المرسوم الرئاسي والمعايير التي تم التوافق عليها في الاجتماعات السابقة، مؤكدة أن "فتح" ستخوض هذه الانتخابات بقائمة واحدة موحدة تحظى بدعم وتأييد أبناء الحركة.

و أشادت مركزية فتح بدعوة مصر لاستكمال جلسات الحوار الوطني خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدة حرص فتح على إنجاح هذا الحوار الوطني لتهيئة الأجواء الإيجابية لإجراء الانتخابات التشريعية، مع الترحيب باستمرار الحوار مع كافة فصائل العمل الوطني.

و في سياق منفصل، رحبت اللجنة المركزية بقرار محكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق دولي بجرائم الحرب الإسرائيلية ضد أبناء شعبنا وأرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية.

وأكدت اللجنة المركزية أن هذا القرار يعزز الحق الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وإجراءاته العنصرية وصولاً إلى إنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.