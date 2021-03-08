شركة كهرباء غزة تصدر تنويهاً مهماً للمواطنين

اصدرت شركة توزيع الكهرباء في غزة تنويها للمواطنين قالت إن شركة الكهرباء "الإسرائيلية" بصدد إجراء اصلاحات وأعمال ضرورية على شبكة الكهرباء المغذية للقطاع وهو الامر الذي يستدعى فصل بعض الخطوط.

و اوضحت الشركة انه سيتم فصل خط الشعف المغذي لمحافظة غزة يوم غد الثلاثاء الموافق 9 مارس من الساعة العاشرة صباحا وحتى الواحدة ظهرا .

كما سيتم فصل خط F8 المغذي لمحافظة خانيونس يوم الأربعاء الموافق 10مارس من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى الخامسة مساء من نفس اليوم.

اما بالنسبة لخط البحر المتعطل منذ يوم السبت 27 فبراير تؤكد شركة توزيع الكهرباء بأنها تبذل جهودا كبيرة واتصالات مكثفة إلى جانب سلطة الطاقة من أجل ضمان عودته بأسرع وقت ممكن حيث أن العطل خارج حدود القطاع وهناك مساعي جادة بهذا الخصوص.