إصابة شابين برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم

أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال، مساء اليوم الأثنين، خلال مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال الاسرائيلي والشبان الفلسطينيين في منطقة ابو سود ببلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وقالت مصادر صحفية، ان قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي باتجاه الشبان مما أسفر عن إصابة شابان وصفت جراح احداهما بالخطيرة أثر اصابته بمنطقة الحوض وإصابة الاخر بالقدم.

فيما زعم المتحدث باسم جيش االأحتلال، أن قوات الجيش أحبطت إلقاء زجاجات حارقة على سيارات "إسرائيلية" بالقرب من قرية الخضر، إذ أطلقت النار على فلسطينيين اثنين خلال محاولة اعتقالهم وتم رصد إصابتهم.