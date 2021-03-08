اجتماع للجنة المركزية لـ"فتح" اليوم.. ماذا عن حضور القدوة!

من المقرر أن تعقد اللجنة المركزية لحركة "فتح" اليوم الاثنين، اجتماعًا برئاسة الرئيس محمود عباس، وذلك لمناقشة خوض الانتخابات الفلسطينية المقبلة، وسط مقاطعة مستمرة من عضو اللجنة ناصر القدوة.

وكان القدوة، أعلن فعلياً تشكيل "الملتقى الوطني الديمقراطي"، في إشارة منه إلى تشكيل قائمة لخوض الانتخابات التشريعية.

ويواجه عضو اللجنة، تهديدات قد تصل بالفصل من اللجنة المركزية أو تجميد عضويته، وكذلك تنحيته عن رئاسة "مؤسسة ياسر عرفات"، جراء تشكيله قائمة انتخابية أمام حركة "فتح".

وبحسب موقع "العربي الجديد"، نقلاً عن مصادر مطلعة، فإن عباس استنفذ كافة وسائل الترهيب مع القدوة.

رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية ماجد فرج، وجه تهديًدا موجهًا للقدوة، وقال "حتى لو لزم الأمر أن نلاحق كل من يهدد وحدة حركة (فتح) في الشوارع سنفعل ذلك".

وجاء ذلك بحضور أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب وعضوها حسين الشيخ.

ولثنيه، التقى أعضاء من مركزية "فتح" بالقدوة ودعوه للتراجع عن موقفه؛ لكنهم فشلوا بذلك. وفق الموقع.

من جهته، أشار جبريل الرجوب، القيادي في "فتح"، إلى أنه مازال يتمنى من ناصر القدوة إذا كان لديه مشروع إصلاح أن يعمل عليه عبر موازين قوى داخل حركة فتح لإنجازه.

وقال الرجوب، أن خروجه فلا يمكن أن يخدمه أو يخدم الحركة أو يخدم المشروع الوطني، وأنه يتمتع بكافة حقوقه كعضو فيها، بما في ذلك الحصانة التنظيمية، كما أن الحوار معه مستمر.

رئيس مكتب مفوضية التعبئة والتنظيم في حركة "فتح" منير الجاغوب، أكد أن "القدوة عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح، ومن الطبيعي أن تتم دعوته لحضور اجتماع اليوم".

وكان الرئيس عباس، قد أصدر مرسوم رئاسي، أعلن من خلاله، اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني، تبدًا بتاريخ في 21-5-2021، 31-7-2021، 31-8-2021..