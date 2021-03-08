بكر يعلن عن إعادة فتح بحر غزة أمام الصيادين غدًا الثلاثاء

أعلن زكريا بكر مسؤول لجان الصيادين بغزة، مساء اليوم الاثنين، إعادة فتح بحر قطاع غزة، أمام الصيادين يوم غدٍ الثلاثاء.

وأوضح بكر لـ"وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، أنه في تمام الساعة الثالثة فجرًا من يوم غد سيتم السماح لجميع الصيادين بالعمل داخل البحر.

وأشار إلى أن الصيادين علقوا الصيد في مياه البحر، تضامنًا مع استشهاد ثلاثة صيادين من عائلة اللحام في بحر خانيونس بانفجار بمركبتهم، أمس.

وبخصوص ماهية الانفجار، ذكر بكر، أن الجميع ينتظر نتائج بيان لجان التحقيق التابعة لوزارة الداخلية.

يشار إلى أن وزارة الداخلية، أعلنت، عصر أمس، عن تشكيل لجان تحقيق من الاجهزة الامنية، للتعرف على ملابسات الحادثة التي وقعت مع الصيادين في بحر خانيونس.