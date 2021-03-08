الأطر الصحفية تطالب بإلغاء قانون تأجيل الانتخابات النقابيّة فوراً

طالبت الأطر والمؤسّسات الصحفيّة اليوم الاثنين، بإلغاء القرار الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الخامس من مارس الجاري، والذي بموجبه سيتم تأجيل الانتخابات النقابيّة وانتخابات الاتحادات والمنظّمات الشعبيّة لمدة ستّة أشهر من تاريخ نشره.

واستهجنت الأطر والمؤسّسات، تأجيل انتخابات النقابات كافة وخاصّة نقابة الصحفيين الفلسطينيين المعطلة منذ تسع سنوات، مؤكّدةً أنّ هذه القرارات تعد انتهاكاً واضحاً للحريّات العامّة ولا يمكن القبول بها أو تبريرها بأي شكلٍ من الأشكال، لأنها تتعارض مع مجريات الحوار الوطني الذي يدعو إلى التوافق على كافة القضايا بعيداً عن سياسة التفرد والإقصاء.

وشدّدت على أنّ هذا القرار بقانون يُخالف النصوص التي تؤكّد على حرية العمل النقابي، المنصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدوليّة، كما يُخالف اتفاقيّة منظمة العمل الدوليّة المتعلّقة بحريّة التنظيم النقابي.

كما طالبت الأطر والمؤسسات بضرورة الدعوة إلى عقد الانتخابات في مواعيدها المحددة، خاصة انتخابات نقابة الصحفيين الفلسطينيين، مجدّدةً رفضها لهذا التغوّل على الحقوق النقابيّة المكفولة بالقانون، ولا ترى أي مبرّرٍ لمثل هكذا قرارات من شأنها أن تُربك الساحة الفلسطينيّة في هذا التوقيت الحسّاس.

ودعت كافة الأطر النقابيّة والشعبيّة والاتحاديّة كافة إلى اتخاذ موقفٍ واضحٍ من هذا القرار، والتكاتف معًا وسويًا لوقف هذا التدهور والتغوّل غير المبرر على عمل النقابات في فلسطين، داعيةً إلى الإسراع للبدء بأوسع حوار بين الكتل الصحفية والنقابية وصولا لإجراء انتخابات داخل نقابة الصحفيين وفق الأصول النقابية والقانونية.