محلم يوضح تزويد غزة بالغاز من الجانب المصري

أكد المهندس ظافر ملحم، رئيس سلطة الطاقة في رام الله، اليوم الاثنين، بأن مصر ستزود قطاع غزة مباشرة بالغاز الطبيعي الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الجانبين الفلسطيني والمصري كانوا قد وقعوا على مذكرة تفاهم، بشأن استخراج الغاز الطبيعي وتسويقه.

وأوضح ملحم، في حديث لـ"إذاعة صوت فلسطين"، أن الاتفاق بين الجانبين، وخلال الستة أشهر سيتم الاتفاق على آلية استخراج وتسويق الغاز الفلسطيني ونقله الى مصر.

وبيّن أنه من ضمن الاتفاق أن "القاهرة ستزود غزة مباشرة بالغاز الطبيعي الفلسطيني من خلال أنبوب سيتم بناءه بين مصر والقطاع".

ولفت رئيس وزراء الطاقة، إلى وجود مشروعين الأول يتعلق ببناء خط أنابيب غاز يصل الى قطاع غزة ، والثاني تطوير حقل غاز غزة، وتابع بالقول: إن "شركة مصرية تساعدنا في تطوير حقل غاز غزة، واستخراجه وتصديره، ومن ثم تزويد لغزة بالاحتياجات اللازمة من الغاز الطبيعي".

وذكر ملحم، أن الغرض من هذا المشروع هو إنتاج الطاقة الكهربائية وتوسعه محطة التوليد في القطاع، الأمر الذي سيخفف من استيراد الكهرباء من الكيان المحتل.

وأضاف أن سلطته تستحدث مصادر فلسطينية للطاقة الكهربائية، وبناء محطات توليد وطاقة شمسية وكل ذلك سيساهم في الإنفكاك عن الاحتلال.