رابط الدخول على منصة درسك التعليمية 2021 الأردن

رابط الدخول على منصة درسك التعليمية 2021 في المملكة العربية الاردنية ، وذلك لمعرفة نتائج الامتحانات ، ولقد خصص موقع فلسطين هذه المقالة التعرف على امرين رابط الدخول والتسجيل في المنصة الالكتروني ، والثاني معرفة نتائج الاختبارات ، علمًا أن السلطات الأردنية قد لجأت إلى التعليم الالكتروني حديثًا بعد تفشي فيروس كورونا في جميع انحاء المملكة ، كما قررت تعليق التعليم الوجاهي ، وللتعرف على الرابط تابع معنا .

وسجلت مواقع الانترنت منها جوجل الشهير عمليات بحث عالية على رابط الدخول على منصة درسك الالكترونية التعليمية 2021 ، والتي تظهر للطبلة نتائج اختباراتهم ، إضافة إلى أنها تهتم بعرض الدروس وشرحها بشكل مفصل.

ولجأت وزارة التربية والتعليم الاردنية إلى التعليم عن بعد او الالكتروني حفاظًا على سلامة الطلبة والمعلمين من الاصابة بعدوى (كوفيد-19) التي تفشت في جميع انحاء دول العالم .

وحرصنا في هذه المقالة على توفير رابط التسجيل في منصة درسك الاردنية حتى يستفيد جميع الطبة من خدمتها ، كما نشير إلى ان وزارة التربية والتعليم قد اطلقت العديد من المنصات والفضائيات التعليمية بالتوازي من انتشار الوباء .

منصة درسك التعليمية للامتحانات النهائية :

وفيما يتعلق بالاختبار التقييمي على منصة درسك التعليمية ، فهي الوسيلة الأمثل لتقيم أداء الطلاب والطالبات بالمملكة الأردنية في الوقت الراهن.

وتمتاز المنصة الجديدة أنها تعمل اختبارات لتقيم مستوى تحصيل الطلاب، لجميع المراحل الدراسية وجميع الصفوف للتعليم قبل الجامعي.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية أنها خصصت العديد من القنوات الفضائية التعليمية، وهي قنوات تعليمية جرى تطويرها على مدار الشهور الماضية في ظل أزمة "كورونا" العالمية، بما فيها منصة درسك .

وفي 26 نوفمبر الماضي، أكد وزير التربية والتعليم في الاردن، تيسير النعيمي ، أن النسبة العامة على مستوى المدرسة والذين تمكنوا من الدخول على منصة درسك هي 88.5% وهي تتفاوت من مديرية تربية إلى أخرى ومن منطقة إلى منطقة.

وأشار في حديثه لوسائل الاعلام المحلية، أن الرقم قد يصل إلى 99% في بعض المديريات، وتنخفض دون ذلك ببعض المديريات؛ والسبب عدم تغطية المنطقة بشكل كامل بالإنترنت، أو غياب التجهيزات عند الطلبة.

رابط منصة درسك :

ولقد ارفقنا لكم رابط منصة درسك التعليمية في المملكة الاردنية الهاشمية 2021 ، لاستفادة من خدمات المنصة الالكترونية ( اضغط هنا )