أفضل أدعية الإفطار في رمضان 2021

يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أدعية الإفطار في رمضان 2021، والتي يكثر البحث عنها قبل آذان المغرب عن دعاء الإفطار في شهر رمضان 2021 بهدف نيل رضى الله عز وجل واستغلال هذا الوقت للدعاء والمغفرة.

نقدم لكم اليوم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أدعية الإفطار في شهر رمضان 2021، والذي يحل على العالم في ظل ظروف صعبة.

أدعية الإفطار في رمضان 2021

ويأمل العالم الاسلامي أن يكون شهر رمضان شهر مغفرة ورحمة ورفع للغمة والمرض والوباء الذي انتشر في العالم أجمع وأودى بحياة الآلاف، ويكثف العالم الدعاء من أجل رفع البلاء.

شهر رمضان يأتي بكل خير، ويأتي بالرزق، فهو شهر الرحمة والإحسان والبركات، وبه راحة نفسية للجميع، فهو شهد تقيد به الشياطين، ويسعى الجميع للفوز برحمة الله تعالى، والفوز بالجنة من خلال هذا الشهر، ويوزع الله الدرجات والحسنات، ويعم المسلمين برحمته في هذا الشهر، ونتمنى لكم قبول الأعمال في شهر رمضان الكريم.

وهناك العديد من الأدعية التي قيلت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن هذه الأدعية ما يلي:

دعاء الإفطار في رمضان 2021

‏"اللّهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، وعليك توكلت

‏كان النبي ﷺ إذا أفطر يقول: «ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله».

اللهم إني اسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي.

اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت.

أدعيه للصائم مستجابة

اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام اسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك، الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت،

وإذا استفرجت به فرجت، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين وإلى أعلى درجاتك سابقين، واغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين.

اللهم اغفر لي وعافني واعف عني واهدني إلى صراطك المستقيم وارحمني يا أرحم الراحمين برحمتك أستعين.

اللهم يا محول الأحوال حول حالنا وحال المسلمين من حال إلى أحسن حال، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة،

اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار.

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيِمَ الصَّلاَةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ.

ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.

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