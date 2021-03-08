مصادر: رئيسا المجلس الوطني ولجنة الانتخابات سيشاركان في جولة الحوار الثانية بالقاهرة

أكدت مصادر فلسطينية، اليوم الاثنين، أنه من المقرر أن يشارك في جولة الحوار الثانية في القاهرة منتصف الشهر الجاري كلا من سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني لبحث مستقبل المجلس الوطني ورئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر لبحث إجراءات الانتخابات والقوانين المتعلقة بها.

وأوضحت المصادر لـ"وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، أن مشاركة الزعنون وحنا من شأنها تذلل العقبات أمام الكثير من القضايا التي لا زالت عالقة.

وكان عضو المكتب السياسي لحركة "الجهاد الإسلامي"، الدكتور محمد الهندي،أعلن السبت، أن وفدا من حركته سيتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة، منتصف مارس/ آذار الجاري، لاستكمال الحوار الوطني الفلسطيني.

وقال الهندي "نذهب للقاهرة في 15 الشهر الجاري، ونريد أن نتحدث خلال الاجتماع عن مصالحة وطنية حقيقية، وحالة فلسطينية متماسكة لحل واضح وصحيح للمسائل العالقة".

وأضاف:"كما سنبحث في الاجتماع بناء مرجعية وطنية، وإعادة بناء المجلس الوطني الفلسطيني الذي يقرر هذه المرجعية".

والخميس، أعلن جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح "، في تصريحات صحفية، أن الفصائل ستعقد مباحثات، منتصف الشهر الجاري، في مصر، لوضع آليات واضحة حول الانتخابات المقبلة.

الفصائل الفلسطينية اتفقت خلال حوار وطني عقدته في القاهرة، فبراير/ شباط الماضي، واستمر لمدة يومين، على عدد من القضايا المتعلّقة بالانتخابات العامة.

ومنتصف يناير/كانون ثان الماضي، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوما حدد بموجبه مواعيد الانتخابات التشريعية في 22 مايو/أيار، والرئاسية في 31 يوليو/تموز، والمجلس الوطني في 31 أغسطس/آب.

وعُقدت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي (البرلمان) مطلع العام 2006، وأسفرت عن فوز "حماس" بالأغلبية، فيما سبقها بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها الرئيس الحالي محمود عباس.