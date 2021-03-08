الإطار النسوي التابع للجهاد يشارك في فعالية يوم المرأة العالمي دعماً للأسيرات

شارك الإطار النسوي التابع لحركة الجهاد الإسلامي في إقليم غزة اليوم الإثنين، في وقفة تضامنية دعماً للمعتقلات داخل السجون الإسرائيلية، بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يُصادف الثامن من مارس/ آذار من كل عام.

بدورها قالت مسؤولة محافظة غزة في الإطار النسوي: "بأنه ما زالت المرأة الفلسطينية تتعرض للقتل والاعتقال والتشريد وغيرها من الانتهاكات الإسرائيلية، التي لها آثار سلبية على جوانب الحياة المختلفة".

وأضافت: "في هذا اليوم نتوجّه بالتحيّة للأسيرات القابعات خلف القضبان، اللواتي يواجهن سياسة إدارة السجون وممارساتها الممنهجة، لكسر إرادتهن وصمودهن".

وأشارت المسؤولة أن المرأة الفلسطينية تحمل أجندات وطنية واجتماعية، فمن جانب تريد إنهاء الاحتلال، ومن جانب آخر تساهم في توفير لقمة العيش لعائلتها وأطفالها.