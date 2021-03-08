مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

اقتحم مستوطنون "إسرائيليون"، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، وأدوا شعارات تلمودية في باحات المسجد، وذلك بحماية قوات الاحتلال الاسرائيلي.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن 90 مستوطنًا ونحو 50 جندياً اقتحموا باحات الأقصى ونظموا جولات استفزازية.

وقام عدد من جنود الاحتلال باقتحام صحن قبة الصخرة المشرفة، واعترضوا بعض المصلين ودققوا غي هوياتهم قبل انسحابهم باتجاه باب السلسلة.

وخلال الاقتحامات، أدى مستوطنون طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد، ما أثار استفزاز الحراس والمصلين.

وشهدت ساحات الأقصى ومصلياته منذ الصباح الباكر تواجدًا لأهل القدس والداخل الفلسطيني المحتلتين، رغم إجراءات الاحتلال وقيوده المشددة.

وتزامنا مع يوم المرأة العالمي أعاقت قوات الاحتلال دخول النساء الى المسجد الأقصى ودققت في بطاقاتهن الشخصية واحتجزت بعضهن في منطقة باب العامود.

وشهد الأسبوع الماضي اقتحام 437 مستوطناً الى جانب العشرات من جنود الاحتلال للمسجد الأقصى.

وكان رئيس الهيئة الإسلامية العليا، إمام وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري دعا لشد الرحال إلى المسجد الأقصى يوم الخميس المقبل، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، مع مراعاة التقيد بتعليمات الصحة والسلامة العامة، نظرًا لتفشي جائحة "كورونا".

ولفت إلى أن المسجد الأقصى شهد مؤخرًا تصعيدًا ملحوظًا في اقتحامات الجماعات اليهودية المتطرفة لأبوابه وساحاته ومحاولاتهم أداء طقوسهم التلمودية داخل باحاته.