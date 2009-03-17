مسؤول تركي .. لا يمكن الوصول لحل دائم في الشرق الأوسط من دون تركيا

فلسطين اليوم-وكالات

قال نائب رئيس الوزراء التركي جميل جيجك اليوم أن بلاده أمست قوة إقليمية لا يمكن من دون مساهمتها التوصل لحل دائم في الشرق الأوسط.

ونفى جيجك في مقابلة تلفزيونية وجود مشكلات في العلاقات مع إسرائيل "طالما كان الشعب الإسرائيلي ليس هو الذي نعارضه" في إشارة إلى معارضة تركيا للسياسات الإسرائيلية في المنطقة.

وأضاف "ليس لدينا أفكارا عنصرية تجاه أي امة ..ما نعارضه هو السياسات المتبعة من جانب الحكومات والتي تتناقض مع فكرة تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة وهو ما تسعى إليه تركيا".

واعتبر أن تركيا باتت دولة قوية وعظيمة في الإقليم وان أحدا لا يمكنه أن يتجاهل هذه الحقيقة وأكد حق بلاده في حماية مصالحها الخارجية على اعتبار أنها قوة إقليمية "يجب ألا يبخس حقها".

وأشار إلى الجهود الوساطة التي بذلتها تركيا في مفاوضات السلام غير المباشرة بين سوريا وإسرائيل العام الماضي وكذلك سعيها الحثيث لإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ودورها في إيقاف الحرب بين روسيا وجورجيا الصيف الماضي.

وقال "لهذا من المستحيل إيجاد حل دائم في الشرق الأوسط وكذلك منطقة جنوبي القوقاز من دون دعم تركيا أو مساهمتها المباشرة" على الرغم من أنها ترحب بأي جهد سلمي من شأنه إرساء الاستقرار والأمن في كلا المنطقتين.

ولم يسبق لتركيا أن انخرطت في قضايا الشرق الأوسط بشكل مباشر إلا بعد قدوم حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ سبع سنوات إذ كانت منكفئة على نفسها طوال العقود الماضية بعيدا عن تعقيدات المنطقة ونفوذ الدول العظمى.

وسعت تركيا الحليف الأقرب لإسرائيل في المنطقة إلى التقارب مع الدول العربية بحكم الروابط التاريخية وكذلك المصالح المشتركة وتهيئ لها لعب دور الوسيط المقبول في عملية السلام المتوقفة من الجانبين العربي والإسرائيلي ما مكنها من تبوء موقع الثقة لدى الجانبين.