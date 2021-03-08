"كورونا فلسطين".. تسجيل 22 حالة وفاة جديدة بالفيروس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، تسجيل 22 حالة وفاة و2003 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كافة الأراضي الفلسطينية، خلال الـ24 ساعة الماضية

ونشرت الصحية التحديثات اليومية لفيروس كورونا في فلسطين خلال ال 24 ساعة الماضية، وهي النحو التالي:

- حالات جديدة

القدس: 261

الضفة الغربية: 1619

قطاع غزة: 123

- حالات الشفاء

القدس: 580

الضفة الغربية: 1196

قطاع غزة: 133

- حالات الوفاة

القدس: 5

الضفة الغربية: 17

قطاع غزة: 0

المرضى في وحدة العناية المركزة: 150

المرضى على اجهزة التنفس: 42

اختبارات PCR في اخر 24 ساعة: 8539