تراجع اسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 8-3-2021

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 8 -3- 2021، تراجعا ملحوظا في تعاملات هذا الأسبوع، حيث سجل الذهب عيار 21 وهو العيار الرئيسي في السوق المصري 748 جنيها للجرام وهو قابل للتغير، وذلك مع هبوط المعدن النفيس عالميًا دون 1700 دولار، رغم صعود الأونصة في التعاملات الصباحية إلى 1708 دولار، لكنها عاودت الهبوط بضغط ارتفاع عوائد السندات.

أسعار الذهب:

وجاءت اسعار الذهب في مصر على النحو التالي:

- عيار 21 يسجل سعر 748 جنيها للجرام.

- عيار 24 اليوم 854.85 جنيه.

- عيار 18 سعره 641.14 جنيها للجرام.

- سجل الجنيه الذهب 5984 جنيها.

- أونصة الذهب تتراوح بين 1695 إلى 1698 دولار.

وقد تشهد الاسعار المنشورة تغيرات عدة في السوق المصري على مدار الساعات القليلة القادمة، في ظل تغير دائم لسعر أونصة الذهب عالميًا بسبب استمرار المضاربة، لأن سعر الذهب في مصر يعبر عن حركة الأونصة عالميًا.

وتضررت أسعار الذهب على المستوى العالمي بشكل كبير بسبب ارتفاع الدولار، بالإضافة لانتعاش في سوق الأسهم، مما يفتح شهية المستثمرين للمخاطرة والتخلي عن الذهب بوصفه ملاذا آمنا في أوقات الأزمات والاضرابات السياسية أو الاقتصادية أو وقت انتشار الأمراض والأوبئة، لذلك يظل الذهب قرب أدنى مستوياته هذا العام.