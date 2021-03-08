ما الذي ستقرره الحكومة بغزة في حال اكتشاف السلالة المتحورة..؟

أكد سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الاثنين 8/3/2021، أن هناك حالة استقرار في الحالة الوبائية بشأن فيروس كورونا، والمؤشرات حتى اللحظة مطمئنة، لكن غير المطمئن هو حالة التراخي وسوء الفهم لتخفيف الإجراءات.

وأوضح معروف في تصريحٍ لـ"صوت الأقصى"، أن من يُحدد مسار التعامل مع الجائحة هو المواطن والإجراءات الوقائية طوال الفترة الماضية كانت اضطرارية نحاول من خلالها تقويض آثار الفايروس على المجتمع والحد من انتشاره.

وقال معروف:"نشاهد حالة من التراخي داخل المجتمع وإن أردنا جميعا ألا نعود إلى تشديد الإجراءات يجب الالتزام ببرتوكولات وزارتي الصحة والداخلية والمواطن هو عامل الحسم في هذه الإجراءات".

وفي سؤال حول أداء الحكومة حال اكتشاف السلالة المتحورة أضاف معروف:"إن اكتشفت السلالة المتحورة داخل قطاع غزة والتي لديها قدرة سريعة على الانتشار في ظل حالة التراخي سيكون هناك إجراءات تتناسب مع الحد من خطوة انتقال العدوى داخل المجتمع."

وأكد وجود عملية تقييم ومتابعة الحالة الوبائية مستمرة ولم تنقطع في أي لحظة.

وتابع رئيس المكتب الإعلامي الحكومي:"إن إعادة ضخ الحياة في قطاعات المجتمع بعد انقطاع خلال الشهور الماضية لا تعني بأننا عُدنا إلى ممارسة روتين الحياة الاعتيادية."

ولف معروف إلى أنه مطلوب من المواطنين وكافة المؤسسات العاملة في قطاع غزة الالتزام ببرتوكولات وزارة الصحة، باعتبارها عامل مهم لإطالة أمد استقرار الحالة الوبائية.

يشار إلى أن السلالة المتحورة وصلت إلى الضفة المحتلة وبلغ عدد المصابين فيها 800 حالة، وهناك خشية من وصولها لقطاع غزة.