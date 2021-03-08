الكشف عن تفاصيل آلية التعامل مع الامتحانات النصفية في المدارس الاردنية

قرر مجلس التعليم العالي في الاردن في ضوء ازدياد عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأيام الأخيـرة ، الموافقة على تطبيق الأسس الآتية فيما يتعلق بامتحانات منتصف الفصل في الجامعات والكليات الجامعية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2020 / 2021:

1. إجراء امتحانات منتصف الفصل للطلبة لكافة الدرجات العلمية إلكترونياً (عن بعد) مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان مصداقية الامتحانات، ويستثنى من ذلك المساقات التي يتم تدريسها داخل الحرم الجامعي بحيث تُجرى امتحاناتها داخل الحرم الجامعي، وبتباعد زمنـي كافٍ لضمان عدم دخول الطلبة بأعداد كبيـرة إلى الحرم الجامعي ومراعاة شروط الصحة والسلامة العامة.

2. تجرى امتحانات منتصف الفصل للطلبة الموجودين خارج المملكة (لمختلف الدرجات) للمساقات التي تعقد امتحاناتها بالحرم الجامعي إلكترونياً (عن بعد) مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان مصداقية الامتحانات.

3. تأجيل اتخاذ القرار فيما يتعلق بكيفية إجراء الامتحانات النهائية على أن تقرر لاحقاً وفي ضوء تطور الحالة الوبائية في المملكة.