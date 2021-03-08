زيارة مهمة لوفد "إسرائيلي" للقاهرة

كشفت وسائل إعلام عبرية، أن وفداً "إسرائيلياً" سيصل إلى العاصمة المصرية القاهرة اليوم الاثنين 8/3/2021، في زيارة مهمة.

وذكرت قناة "كان" العبرية، أن الوفد يتقدمه وزير الاستخبارات إيلي كوهين برفقة مسؤولين كبار مما يسمى مجلس الأمن القومي، ووزارة الاستخبارات، ومسؤولين شركات تجارية.

وأشارت إلى أن الزيارة تهدف لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين الكبار تعزيز التعاون في هذه المجالات الأمنية والاستخباراتية.

ولم توضح القناة أي تفاصيل عن سبب الزيارة في هذا التوقيت بالذات، التي تأتي في أوقات يجري فيه التطبيع على أوجهه.