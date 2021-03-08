تفاصيل اصابة الفنان راغب علامة بعيار ناري في الاردن

كشف الفنان اللبناني راغب علامة عن تفاصيل تعرضه لعيار ناري في الأردن في عام 1998 عندما كان على المنصة خلال حفل غنائي.

وأصيب علامة بعيار ناري في قدمه اثناء العرض على منصة الحفل.

وقال علامة: "كنت في علاقة عاطفية كادت أن تدمرني وتقضي علي وبسببها انضربت بالنار، ودي في مرة كنت في الأردن سنة 1998".

اصابة الفنان راغب علامة بعيار ناري

وأضاف: "أنا ما عندي عدو ومش ممكن ييجي شخص في بلد أمنية بامتياز يعمل كده بدون ما يترك وراه خيط، لم تكن الدائرة شخصا واحدا هي دائرة خطرة وكانت شكوك عندي ومحدش ليه مصلحة ياذيني".

وشدد على أن ما جرى معه عبارة عن خطأ كبير لذلك بعد زواجه نبه ابنيه خالد ولؤي من الوقوع فيما وقع به والدهم.