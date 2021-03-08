تحديث تردد قناة ذكريات 2021 على النايل سات

ننشر لكم تردد قناة ذكريات السعودية الجديد HD على القمر الصناعي نايل سات 2021 ، بعدما شهدت محركات البحث عملية بحث متزايدة من قبل المواطنين داخل المملكة السعودية على تردد قناة ذكريات.

وقبل اشهر اطلق تردد قناة ذكريات السعودية في وقت شددت فيه المملكة العربية السعودية إجراءاتها لمنع تفشي فيروس "كورونا" وتقيد حركة المواطنين والخروج عن نمط العزلة المنزلية.

وأطلقت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية تردد قناة ذكريات الجديد 2020 التي تبث عبر شاشتها المسلسلات والأفلام المتنوعة والقديمة.

قناة ذكريات السعودية :

وفي تاريخ 9 أبريل 2020، عرضت قناة ذكريات اول برامجها وهي تعتمد على نقل محتواها المميز ما قبل زمن الانترنت أي المسلسلات والأفلام القديمة، كما تعمل على إعادة إحياء الزمن الذي كانوا فيه المواطنين يجلسون امام شاشة التلفاز لمشاهدة البرامج والأفلام والمسلسلات المتنوعة.

قناة ذكريات الكلاسيكية افتتحت في فترة التسعينيات الماضية، لتبدأ بثها الإعلامي السلام الملكي ثم آيات من القرآن الكريم وبعدها رسوم متحركة للأطفال، وغيره من البرامج الترفيهية، واليوم أعادت فتح قناتها التي تهدف لترفيه المواطنين، ولم يقتصر بثها على المسلسلات والبرامج والرسوم المتحركة، بل تبث أيضًا مشاهد لدوري كرة القدم المحلية.

وتهدف قناة ذكريات بالدرجة الأولى الترفيه عن المواطنين السعوديين وعدم احساسهم بالعزلة والتخفيف عن حالتهم النفسية، لاسيما بعد فرض المملكة قانون حظر التجوال وإلزامية الحجر المنزلي في كافة مناطق السعودية.

تردد قناة ذكريات السعودية 2021 :

القمر الصناعي نايل سات، 12284 على استقطاب عمودي وترميز 27500، أو 12149 استقطاب أفقي ونفس الترميز.

وسجلت القناة ترددها على القمر الصناعي عربسات على النحو التالي هي 12149، 11230، 12015، على استقطاب أفقي وبنفس معد الترميز 27500.

وستجد تردد ذكريات على القمر الصناعي ياه سات 11746 باستقطاب افقي وترميز 27500.

وفي نهاية المقالة التي هي بعنوان تردد قناة ذكريات السعودية 2021 نتمنى ان تنال اعجابكم، كما ارفقنا لكم رابط ( هنا ) للاطلاع حسابات القناة على مواقع التواصل الاجتماعي .