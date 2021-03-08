الرجوب يُقر بوجود تيارات غاضبة داخل فتح .. ماذا قال عن ناصر القدوة؟

أقر أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب اليوم الاثنين بوجود تيارات غاضبة داخل الحركة ما دفع البعض لتشكيل قوائم بعيدة عن التوافق الفتحاوي كما جرى مع عضو اللجنة المركزية لفتح ناصر القدوة.

وكان القدوة أعلن عن تشكيل الملتقى الوطني الديمقراطي ويسعى لتشكيل قائمة تحت هذا المسمى للدخول في الانتخابات التشريعية منفصلا عن حركة فتح.

وانتقد الرجوب توجهات القدوة قائلًا: "نحن حركة جماهيرية عريقة، لكن لدينا عناصر غير منسجمة، غاضبة (..) الحركة أكبر من الأفراد، اللجنة المركزية والمجلس الثوري هم أصحاب القرار".

وأضاف في حوار لوكالة الاناضول التركية: "القدوة حتى اليوم هو عضو لجنة مركزية، ويتمتع بكافة الحقوق كعضو بما في ذلك الحصانة التنظيمية، والحوار معه مستمر".

وتابع: "القدوة أخطأ، وهل غير القادر على الإصلاح وإحداث تغيير من داخل الإطار التنظيمي، قادر على الإصلاح من خارجه؟".

واشار الرجوب إلى أن استمرار القدوة بالطريق المنشقة عن طريق الاجماع الفتحاوي سيكون قد تخلى عن دوره القيادي في الحركة، معبرًا عن أمله في أن يتراجع القدوة وألا يُخرِج نفسه بتبني قائمة منفصلة عن الحركة.

وحول الانتخابات، قال الرجوب إن "الفصائل الفلسطينية، توصلت لتفاهمات تنص على تشكيل حكومة وحدة وطنية، مهما كانت نتائج الانتخابات".

وبيّن أن مهمة الحكومة القادمة عقب الانتخابات، ستكون "تحقيق وحدة مؤسسات وأجهزة الدولة الأمنية المدنية، ووحدة الرعاية والتنمية للشعب، ولا نقاش في ذلك".

وبشأن جدول أعمال الحوار الوطني في القاهرة القادم، في 16 و17 مارس الجاري، كشف أنه سيجري حوار بشأن "ملف الانتخابات، وخلق توافق وطني لإقرار آليات وضوابط موضوعية لتحسين العملية الديمقراطية".

وأردف قائلًا: "نتطلع لإقرار وثيقة شرف بين كل القوى الوطنية، تُشكّل عنصرا ضاغطا بما يضمن الالتزام بقواعد التنافس الديمقراطي"، مشيرًا إلى أن "العالم يتطلع إلينا؛ أعداؤنا يريدون ويتمنون الفشل لنا".

وقال الرجوب: "سيكون للحوار مخرجات لها علاقة بضبط العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها، بضوابط نتفق عليها ويحترمها الجميع".