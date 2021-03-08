الخضري: معدل البطالة بين النساء في فلسطين يفوق الـ 80%

أوضح النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن معدل البطالة بين النساء في قطاع غزة يفوق الـ80%.

وأكد الخضري في بيان له اليوم الاثنين في ذكرى يوم المرأة العالمي، أن معاناة المرأة الفلسطينية ممتدة في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة بسبب إجراءات وسياسات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة.

وشدد على أن يوم المرأة العالمي في فلسطين يختلف، وفي غزة تجد الأحوال الإنسانية أكثر صعوبة، ويبقى دور المرأة الفلسطينية صمام أمان في كل المراحل، فهي تتحمل أعباء أسرية مُهمة، وتعيش وطأة الحصار في غزة، والاستيطان والجدار في الضفة الغربية، والتهويد والاعتقال والإبعاد في القدس، والاستهداف في كل مكان من هدم البيوت والاعتقال وكل أشكال العدوان".

وحول دور المرأة في العمل الوطني والسياسي قال: "مشاركة المرأة في الانتخابات الفلسطينية المقبلة ترشحاً وانتخاباً له أهمية بالغة، فدور المرأة خاصة في فلسطين التي تعاني ويلات الاحتلال والحصار والتهويد والعدوان مُقدر".

وأضاف " كم من قصص النجاح التي حققتها المرأة الفلسطينية وطنياً وسياسياً وفي شتى المجالات رغم المعاناة والصعوبات".

وأشار الخضري إلى أن مشاركة المرأة كما الرجال في العملية الديمقراطية المقبلة على مدار أشهر لانتخاب مجلس تشريعي ورئيس ومجلس وطني، هو نجاح بحد ذاته، فنجاح هذه الانتخابات بأعلى نسبة ضمن مشاركة واسعة من المرأة والرجل على درجة عالية من الأهمية لإفراز هيئات فلسطينية قادرة على تحدي الصعاب وانجاز الوحدة الوطنية وانجاز الكثير من متطلبات صمود شعبنا".

ووجه الخضري التحية للمرأة الفلسطينية بصبرها وصمودها وثباتها، والتحية للمرأة في الدول العربية والإسلامية وفي دول العالم.