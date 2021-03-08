ما هو الصمغ العربي وطرق استخدامه

يعد الصمغ العربي أحد الوصفات الطبية المهمة في المجال الطبي للعديد من الامراض ويتميز بأشكاله المتعددة التي تظهر كأنها بلورة صغيرة في متجر أو محلات العطارة.

الصمغ العربي هو العجينة الذي ينتج من شجرة السنط بشكل طبيعي، وهي شجرة دائمة الخضرة تنتمي إلى عائلة البقول.

تعود أصول الصمغ العربي إلى أفريقيا، وهو مكون مرتفع في نسبة الألياف القابلة للذوبان بشكل كبير، ويتم استخدامه في العديد من الأدوية.

ورغم ما يجري الحديث عن فوائده الا انه لا يوجد أدلة حول فعاليته في علاج بعض الأمراض، مثل الكوليسترول المرتفع والتهابات المعدة، ولكنه لا زال محل الدراسة في تلك المواضع

طريقة استخدام الصمغ العربي

تتوقف طريقة استخدام الصمغ العربي على الهدف المراد من تناوله، حيث يمكن أن يتم استخدامه على شكل الصمغ أو العلكة، أو يتم سحقه للحصول على بودرة الأكاسيا “وهو اسم آخر للصمغ العربي

كما يمكن إنتاجه على هيئة أقراص أو كبسولات كـ مكمل غذائي لمحتواه العالي من الألياف القابلة للذوبان.

يمكن أن يؤخذ الصمغ العربي كدواء عن طريق الفم، لعلاج بعض الأمراض والحالات الصحية مثل القولون العصبي، أو بغرض فقدان الوزن.

يمكن أن يتم تطبيقه داخل الفم لعلاج التهاب الحلق واللثة.

يوضع الصمغ العربي على الجلد لعلاج الالتهابات والاحمرار.

يتم استخدام الصمغ العربي أيضاً كعنصر دوائي في العقاقير الطبية لعلاج التهاب الحلق أو المعدة.

يمكن أن يدخل الصمغ العربي في تصنيع ماسكات تقشير البشرة.