سعر خام "برنت" يتجاوز 71 دولاراً لأول مرة منذ 8 يناير 2020

ارتفع سعر النفط من مزيج "برنت"، اليوم الاثنين 8/3/2021، متجاوزاً مستوى 71 دولاراً أمريكياً مقابل البرميل الواحد لأول مرة منذ 8 يناير عام 2020.

وأفادت معطيات التداولات، بارتفاع سعر النفط من مزيج "برنت" في العقود الآجلة لشهر مايو المقبل بنسبة 1.78% ليصل إلى مستوى 70.78 دولار أمريكي مقابل برميل.

كما ارتفع سعر النفط من نوع "WTI" في العقود الآجلة لشهر أبريل بنسبة 1.72% ليبلغ نقطة 67.41 دولار أمريكي مقابل البرميل.

وفي وقت سابق من اليوم أظهرت بيانات التداول ارتفاع سعر خام برنت ليتجاوز مستوى 70 دولارا للبرميل.

وكانت واردات الصين من النفط الخام، بلغت 89.57 مليون طن في أول شهرين من العام الجاري، بزيادة 4.1% على أساس سنوي و9.5% عن الفترة ذاتها من 2019، بفضل طلب قوي على الوقود وتوسعة طاقة التكرير في البلاد، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي» الأمريكية.

ورفعت الصين، حصة واردات الخام للكيانات غير الحكومية 20% في عام 2021 بعد بدء تشغيل وحدات تكرير جديدة في مصاف ضخمة مثل تشجيانج وشنجهونج.

ومن المنتظر انخفاض مشتريات الخام في الربع الثاني بعدما سجل خام برنت أعلى مستوى في 13 شهرا، مما يُضعف الطلب ويقلص هوامش أرباح المصافي بينما تتأهب لأعمال صيانة مقررة.