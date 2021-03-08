تراجع سعر الذهب في السعودية اليوم الإثنين 8/3/2021، وسط ترقب لاتجاهات أسعار المعدن النفيس عالميا بداية الأسبوع.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة اليوم الإثنين 204.84 ريال (54.62 دولار).

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) 179.42 ريال (47.80 دولار)، وبلغ سعر جرام عيار 18 حوالي 153.63 ريال (40.02 دولار).

الذهب الاقتصادي

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 119.49 ريال (31.86 دولار).

الأوقية والجنيه الذهب

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية نحو 6375 ريالا (1700 دولار).

وبلغ سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) عند نحو 1433.89 ريال (382.73 دولار).

وأطلقت السعودية برنامج "الفحص المهني" لضمان كفاءة العمالة المهنية في سوق العمل بالمملكة.

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يوم الأحد، إطلاق برنامج "الفحص المهني" بالتعاون مع وزارة الخارجية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الذي يهدف إلى التحقق من امتلاك العامل المهني للمهارات الأساسيّة اللازمة لتأدية المهنة الحرفية التي تم استقدامه للمملكة للعمل بها، وذلك من خلال أداء اختبار عملي ونظري في مجال تخصصه.

وقالت شركة النفط الوطنية أرامكو السعودية، في بيان الأحد، إنها رفعت سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف إلى آسيا في أبريل/نيسان، ليصبح بعلاوة تبلغ 1.40 دولار للبرميل فوق متوسط عُمان/دبي وذلك بزيادة 0.40 دولار على مارس/آذار.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، مساء الأحد بأن إحدى ساحات الخزانات البترولية، في ميناء رأس تنورة بالمنطقة الشرقية، تعرضت لهجوم بطائرة مُسيرة دون طيار، ولم ينتج عن محاولة الاستهداف، أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات.