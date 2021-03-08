طقس فلسطين اليوم: اجواء باردة ومنخفض جوي نهاية الاسبوع

توقعت دائرة الارصاد الجوية أن يكون طقس فلسطين اليوم الاثنين 8-3-2021 كما هي أن غائماً جزئياً إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا فوق المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشارت دائرة الارصاد إلى أن الليلة سيكون الجو صافيا وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الثلاثاء 2021/03/09 يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأربعاء 2021/03/10 يكون الجو خماسينا ومغبراً، حيث يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو حارا نسبياً في المناطق الجبلية حارا في بقية المناطق ودرجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

الخميس 2021/03/11 تتأثر البلاد بمنخفض جوي و يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا في المناطق الجبلية ومغبرا احيانا وخلال ساعات المساء والليل يتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا ، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموجالى مائج .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر تدني مدى الرؤيا الأفقية.