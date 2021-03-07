فصام الشخصية .. الاعراض والاسباب والعلاج

إن الفصام اضطراب عقلي شديد يفسر فيه الأشخاص الواقع بشكل غير طبيعي. وقد ينتج عن الإصابة بالانفصام في الشخصية مجموعة من الهلوسات والأوهام والاضطراب البالغ في التفكير والسلوك وهو ما يعرقل أداء الوظائف اليومية، ويمكن أن يسبب الإعاقة.

يحتاج المصابون بالفُصام إلى علاج مدى الحياة. ويمكن للعلاج المبكر أو يساعد على السيطرة على الأعراض قبل ظهور الأعراض الخطيرة وتحسين المظهر على المدى الطويل.

الأعراض

يشمل الفصام مجموعة من مشاكل التفكير (المعرفة)، والسلوك، والانفعالات. قد تختلف الأعراض والمُؤشِّرات، ولكن تشمل في أغلب الأحيان الضلالات، أو الهلاوس أو الحديث غير المنظم، ويعكس ضعف القدرة على العمل. وقد تشمل الأعراض على ما يلي:

الضلالات: يوجد معتقدات كاذبة لا تمتُّ للواقع بصلة. على سبيل المثال، كأن تعتقد أنكَ تتعرَّض للأذى أو المضايقة، أو توجيه إيماءات أو تعليقات معيَّنة لك، أو لديكَ قدرة خارقة أو الشهرة، أو شخص آخر يحبكَ، أو كارثة كبرى على وشك أن تحدث. تحدُث الضلالات مع معظم الأشخاص المصابين بالفصام.

الهلاوس: تتضمَّن الهلاوس عادةً رؤيةَ أو سماعَ أشياء غير حقيقية. عدا أنه بالنسبة لمريض الفصام فهذه الهلاوس لها كامل القوة والتأثير، مثل سمات الخبرات العادية. يُمكن أن تُصيب الهلاوس أيًّا من الحواس، ولكن سماع الأصوات هو أكثر الهلاوس شيوعًا.

التفكير (الحديث) غير المنظم. يُستدلُّ على التفكير غير المنظم من الحديث غير المنظم. يُمكن أن يضعف التواصل الفعَّال، وقد لا تكون الإجابات ذات صلة بالأسئلة جزئيًّا أو كليًّا. في حالات نادرة، قد يتضمَّن الحديث وضع كلمات ليس لها معنى معًا لا يُمكن فهمها، وتُعرف أحيانًا بسلطة الكلمات.

سلوك حركي غير سوي أو غير منظَّم للغاية. يظَهر ذلك بعدة طرق تتراوح بين الحماقات الطفولية إلى انفعال لا يُمكن التنبُّؤ به. سلوك لا يُركِّز على الأهداف؛ لذلك يَصعُب القيام بالمهام. يُمكن أن يتضمَّن السلوك مقاومة التعليمات، أو اتخاذ وضعية للجسم عجيبة أو بشكل غير ملائم، أو فَقْد الاستجابة كاملًا، أو حركة مفرطة عديمة الفائدة.

الأعراض السلبية: يُشير ذلك إلى تقلُّص أو فقدان القدرة على العمل بصورة طبيعية. على سبيل المثال، قد يُهمل الشخص النظافة الشخصية أو يبدو بلا انفعال (لا يجري تواصُل بصري، لا تتغيَّر تعابير وجهه أو يتحدَّث بنبرة ثابتة). وأيضًا، قد يفقد الشخص الاهتمام بالأنشطة اليومية، وينسحب اجتماعيًّا، أو يفقد القدرة على الاستمتاع.

يُمكن أن تختلف الأعراض في النوع والشدة بمرور الوقت، يتخلَّلها فترات تدهوُر وهدأة للأعراض. قد تظلُّ بعض الأعراض قائمة باستمرار.

في الرجال، تبدأ الأعراض في الظهور عادةً في الفترة بين بداية ومنتصف العشرينيات. وفي النساء، عادةً تبدأ الأعراض في أواخر العشرينيات. من غير الشائع تشخيص الفصام بين الأطفال ويندُر تشخيصه في من هم أكبر من 45 عامًا.

الأعراض عند المراهقين

تشبه أعراضُ فصام الشخصية عند المراهقين أعراضَه عند البالغين، إلا أنه يكون من الصعب ملاحظته. يرجع جزء من ذلك لكون الأعراض المبكرة لفصام الشخصية عند المراهقين تشبه تصرُّفات المراهقين المعتادة في سنوات مراهقتهم، مثل:

الانعزال عن الأصدقاء والعائلة

تراجُع مستوى التحصيل الدراسي

اضطراب النوم

سهولة الاستثارة أو الاكتئاب

الافتقار للحافز

كما أن تعاطي العقاقير الترفيهية، مثل الماريجوانا، أو ميث أمفيتامين، أو ثنائي إيثيل أميد حمض الليسرجيك (LSD) يسبِّب مؤشرات وأعراضًا مشابهة.

وبالمقارنة بأعراض فصام الشخصية عند البالغين، قد يبدو المراهقين:

أقل عرضةً للإصابة بالأوهام

أكثر عرضةً للإصابة بالهلوسات البصرية

متى يجب زيارة الطبيب

غالبًا ما يفتقر المصابون بالفصام إلى الوعي بأن صعوباتهم تنجم عن اضطراب عقلي يتطلب عناية طبية. لذا غالبًا ما يلجأون إلى العائلة أو الأصدقاء لطلب المساعدة.

مساعدة شخص قد يكون مصابًا بالفُصام

إن كنت تعتقد أن أحد معارفك تظهر عليه أعراض الفُصام، فتحدَّث معه أو معها عما يُقلِقك. بالرغم من أنه لا يمكنك إجبار أي شخص على طلب المساعدة المهنية، فإنه يمكنك تقديم التشجيع والمُساندة ومساعدة الشخص العزيز عليك في العثور على طبيب أو أخصائي صحة عقلية مؤهَّلَيْن.

قد تكون المضادات الحيوية في بعض الأحيان ضرورية. تختلف قوانين الالتزام اللاإرادي لعلاج الصحة العقلية من ولاية إلى أخرى.

الأفكار والسلوكيات الانتحارية

تشيع الأفكار والسلوكيات الانتحارية بين المرضى المصابين بالفصام. إذا كان لديك شخص عزيز عليكَ في خطر الإقدام على الانتحار أو قد حاول الانتحار من قبل، فتأكَّدْ من بقاء شخص ما بجانبه ولا تتركْهُ بمفرده. الأسباب

إن سبب الإصابة بالفصام غير معروف، ولكن يعتقد الباحثون أن هناك مجموعة من العوامل الوراثية والبيئية وعوامل أخرى خاصة بكيمياء المخ تساهم في الإصابة بهذا الاضطراب.

قد تساهم مشاكل بعض المواد الكيميائية بالمخ التي تحدث بشكل طبيعي، بما في ذلك الناقلات العصبية التي يُطلق عليها دوبامين وجلوتامات، في انفصام في الشخصية.

تعرض دراسات التصوير العصبي التغييرات في البنية الدماغية والجهاز العصبي المركزي للأشخاص المصابين بانفصام في الشخصية. ويشير الباحثون إلى أن الانفصام في الشخصية مرض بالدماغ، على الرغم من عدم تأكدهم من أهمية هذه التغييرات.

عوامل الخطر

على الرغم من عدم معرفة السبب الدقيق لفصام الشخصية، يبدو أن عوامل معينة تزيد من خطر الإصابة بفصام الشخصية أو تحفيزها، وتشمل ما يلي:

وجود تاريخ عائلي للإصابة بفصام الشخصية

بعض المضاعفات خلال الحمل أو الولادة، مثل سوء التغذية أو التعرُّض لسموم أو فيروسات قد تؤثر على تطور الدماغ.

تناوُل أدوية مُغيرة للعقل (نفسية التأثير أو نفسانية المفعول) أثناء سنوات المراهقة أو الشباب.

المضاعفات

إذا تُرك الفصام دون علاج، فقد يؤدي إلى مشاكل خطيرة تؤثر على كل مجال من مجالات الحياة. تتضمن المضاعفات التي قد يُسببها الفصام أو قد يرتبط بها ما يلي:

الانتحار، ومحاولات الانتحار، والأفكار الانتحارية

اضطرابات القلق واضطراب الوسواس القهري (OCD)

الاكتئاب

إساءة استخدام الكحول أو المخدرات الأخرى، بما في ذلك النيكوتين

عدم القدرة على العمل أو الذهاب إلى لمدرسة

المشاكل المادية والتشرد

العزلة الاجتماعية

المشاكل الصحية الطبيَّة

التعرض للإيذاء

السلوك العدواني، رغم عدم شيوعه

الوقاية

لا تُوجد طريقة مؤكدة للوقاية من الانفصام، ولكن يمكن أن يُساعد الالتزام بخطة العلاج في منع الانتكاسات أو تفاقُم الأعراض. بالإضافة إلى ذلك، يَتطلع الباحثون إلى أن معرفة المزيد عن عوامل خطر الإصابة بالفصام قد يُؤدي إلى تشخيص وعلاج مبكر.

التشخيص

ينطوي تشخيص الفصام على استبعاد غيره من اضطرابات الصحة النفسية والعقلية، وإثبات أن الأعراض ليست ناجمة عن تعاطي المخدرات، أو الأدوية، أو حالة طبية. قد يشتمل تحديد تشخيص الفصام على ما يلي:

الفحص البدني: يمكن القيام بذلك للمساعدة على استبعاد مشكلات أخرى قد تكون متسببة في ظهور أعراض، وللتحقق من كافة التعقيدات المرتبطة.

الاختبارات والفحوص: يمكن أن تشتمل تلك على فحوصات تساعد على استبعاد الحالات ذات الأعراض المشابهة، وفحوصات الكحول والأدوية.

كما يمكن أن يطلب الطبيب دراسات تصويرية مثل التصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي المحوسب.

التقييم النفسي: يفحص الطبيب أو أخصائي الصحة العقلية الحالة العقلية عن طريق ملاحظة المظهر والسلوك الخارجي، والسؤال عن الأفكار، والمزاج، والضلالات، والهلاوس، وتعاطي المخدرات، واحتمالية اللجوء إلى العنف والانتحار. كما يمكن أن يشمل ذلك مناقشة لتاريخ العائلة والتاريخ الشخصي.

معايير تشخيص الشيزوفرينيا: قد يستخدم الطبيب أو أخصائي الصحة النفسية المعايير الواردة في Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية) (DSM-5)، الذي نشرته جمعية الطب النفسي الأمريكية.

التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)

الفحص بالتصوير المقطعي المحوسب

العلاج

يتطلب فصام الشخصية علاجًا لمدى الحياة حتى عند تراجع الأعراض. ويمكن أن يساعد العلاج بالأدوية والعلاج النفسي على السيطرة على هذه الحالة المرضية.

في بعض الحالات، قد تكون هناك حاجة للتطبيب داخل مستشفى.

وعادة ما يكون الشخص المسؤول عن توجيه العلاج طبيبًا نفسيًا متمرسًا في علاج فصام الشخصية.

وقد يتكون الفريق العلاجي من اختصاصي علم نفس واختصاصي اجتماعي وممرض نفساني ومن المحتمل أن يضم مدير حالة لتنسيق الرعاية.

قد يكون نهج الفريق المتكامل متوفرًا في العيادات التي تحظى بخبرة في علاج فصام الشخصية.

الأدوية

تُعد الأدوية أهم علاج للفُصام، كما أن الأدوية المضادة للذهان تُعد أكثر أدوية الوصفات الطبية شيوعًا.

ويعتقد الأطباء أنها تسيطر على الأعراض بالتأثير على الدوبامين وهو الناقل العصبي بالدماغ.

والهدف من العلاج بالأدوية من مضادات الذهان السيطرة على العلامات والأعراض بأقل جرعة ممكنة.

ويمكن أن يحاول الطبيب النفسي استخدام أدوية، أو جرعات أو تركيبات مختلفة عبر الوقت لتحقيق النتيجة المرجوة.

ويمكن أن تساعد بعض الأدوية الأخرى، مثل مضادات الاكتئاب والقلق. قد يستغرق الأمر عدة أسابيع لملاحظة تحسن في الأعراض.

ولأن أدوية الفُصام يمكن أن تسبب آثارًا جانبية خطيرة، فقد يتقاعس المصابون بهذا المرض عن تناول هذه الأدوية.

ولكن يمكن للرغبة في التعاون مع العلاج أن تؤثر على اختيار الدواء.

فعلى سبيل المثال، قد يحتاج المريض الذي يقاوم تناول الدواء باستمرار، إلى الحصول على الحقن بدلاً من الأقراص.

يمكن سؤال الطبيب عن الفوائد والآثار الجانبية للأدوية الموصوفة بالوصفات الطبية.

مضادات الذُهان من الجيل الثاني

عادةً ما تُفضَّل أدوية الجيل الثاني الأحدث هذه؛ نظرًا لأنها تُسبِّب آثارًا جانبية أقل خطورة عن مضادات الذهان من الجيل الأول. تشمل مضادات الذهان من الجيل الثاني ما يلي:

أريببرازول (أبيليفاي)

أسيناباين (سافريس)

بريكسبيبرازول (ريكسولتي)

كاريبرازين (فرايلار)

كلوزابين (كلوزاريل، فيرساكلوز)

إيلوبيريدون (فانابت)

لوراسيدون (لاتودا)

أولانزابين (زيبريكسا)

باليبيريدون (إنفيجا)

كويتيابين (سيروكويل)

ريسبيريدون (ريسبيردال)

زيبراسيدون (جيودون)

الجيل الأول من مضادات الذهان

تلك المضادات للذهان من الجيل الأول لها آثار جانبية عصبية متكررة ومن المحتمل أن تكون شديدة، تتضمن إمكانية الإصابة باضطراب حركي (عسر الحركة المتأخر) الذي يمكن أو لا يمكن عكسه. يتضمن الجيل الأول من مضادات الذهان:

كلوربرومازين

فلوفينازين

هالوبيريدول

بيرفينازين

تلك المضادات للذهان تكون غالبًا أرخص ثمنًا من مضادات الذهان من الجيل الثاني، خاصةً الإصدارات الجنيسة، التي يمكن أن تكون ذات اعتبار مهم عندما يكون العلاج طويل الأمد ضروريًا.

مضادات الذهان القابلة للحقن ممتدة المفعول

قد تُعطى بعض مضادات الذهان من خلال الحقن بالعضل أو الحقن تحت الجلد.

وعادةً تُعطى كل أسبوعين إلى أربعة أسابيع، وفقًا للدواء المستخدم.

أطلب من الطبيب تزويدك بمعلومات إضافية عن الأدوية التي يمكن حقنها.

قد يعد هذا خيارًا مناسبًا إذا كان المريض يفضل تناول كمية أقل من الأقراص وكذلك قد يساعد على الالتزام في أخذ الدواء.

تتضمن الأدوية الشائعة المتوفرة في صورة حُقن:

الأربيبرازول (أبيليفي مينتينا، أريستادا)

فلوفينازين ديكانوات

هالوبيريدول ديكانوات

اليبيريدون (إنفيجا ساستينا، إنفيجا ترينزا)

ريسبيريدون (ريسبيردال كونستا، بيرسيريس)

التدخلات النفسية الاجتماعية

بمجرَّد أن يتراجع الذهان، بالإضافة إلى الاستمرار في تناوُل العلاج، تُصبح التدخُّلات النفسية والاجتماعية (النفسية الاجتماعية) مهمة للغاية. وقد تتضمَّن ما يلي:

العلاج الفردي. قد يُفيد العلاج النفسي في تطويع أنماط التفكير. كما يُمكن لمعرفة كيفية التكيُّف مع الضغط وإدراك المؤشِّرات المبكِّرة للتحذير من الانتكاس مساعدة مرضى الفصام في السيطرة على مرضهم.

التدرُّب على المهارات الاجتماعية: يُركِّز ذلك على تحسين مهارات التواصُل والتفاعل الاجتماعي، وتحسين القدرة على المشاركة في الأنشطة اليومية.

العلاج الأسري: يُقدَّم الدعم والتوعية للأسر التي تتعامل مع مرض الفصام.

التأهيل المهني والدعم الوظيفي: يُركِّز ذلك على مساعدة مرضى الفصام في التأهُّل للحصول على الوظائف والاحتفاظ بها.

يتطلَّب معظم الأفراد المصابون بالفصام شكلًا من أشكال الدعم في الحياة اليومية. لدى العديد من المجتمعات برامج لمساعدة مرضى الفصام في الوظائف، والسكن، ومجموعات المساعدة الذاتية، وحالات الأزمات. يُمكن لمدير الحالة أو أحد أفراد فريق العلاج المساعدة في إيجاد الموارد. يتمكَّن أغلب المرضى المصابون بالفصام من التحكُّم في مرضهم مع أخذ العلاج المناسب.

دخول المستشفى

قد تكون الإقامة في المستشفى ضرورية في أثناء فترات الأزمات، أو أوقات حدوث الأعراض الشديدة؛ لضمان السلامة، والتغذية المناسبة، والنوم الكافي، والنظافة الشخصية الأساسية.

العلاج بالصدمة الكهربائية

بالنسبة إلى البالغين المصابين بالفُصام الذين لا يستجيبون للعلاج بالأدوية، فقد يُنظر في علاجهم بالصدمة الكهربائية (ECT). قد يساعد العلاج بالصدمة الكهربائية (ECT) الشخص المُصاب بالاكتئاب أيضًا.