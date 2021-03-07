غزة: تعميم قضائي بشأن المطلقة قبل الدخول والخلوة

أصدر المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في قطاع غزة، اليوم السبت، تعميما قضائيا، بخصوص المطلقة قبل الدخول والخلوة.

وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بغزة، حسن الجوجو، إنه في حال تم الاتفاق بين الفتاة، وخطيبها على عدم تسجيل شهادة الطلاق في عقد الزواج، فلها ذلك.

وأكد الجوجو، على صحة التعميم الصادر عن القضاء الشرعي، والذي سيسري العمل به اعتبارًا من اليوم الأحد 7 آذار/ مارس 2021، ويلغى كا ما يتعارض معه.

وينص التعميم الصادر عن القضاء الشرعي: "إذا كانت المخطوبة مطلقة قبل الدخول، وقبل الخلوة، ولا تزال بكرًا، فلها عدم تسجيل أنها مطلقة في عقد الزواج، إذا تم التراضي بين الخاطبين على ذلك.

وأضاف: "يتم إرفاق شهادة الطلاق، أو صورة مصدقة عنها في ملف معاملة الزواج، وتنظيم محضر من قبل محكمة أول درجة بتراضي الخاطبين".