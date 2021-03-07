مراقبون مصريون سيشاركون في الرقابة على الانتخابات

أكد السفير المصري في رام الله طارق صايل أن العمل جارٍ لإرسال مراقبين مصريين للمشاركة في الجهود الدولية للإشراف على الانتخابات.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء محمد اشتية بالسفير المصري في رام الله.

كما بحث صايل واشتية الحلول المقترحة لحل أزمة الكهرباء في قطاع غزة عبر مشروع إنشاء خطوط ناقلة للغاز إلى غزة بتمويل قطري أوروبي.

وناقش رئيس الوزراء مع السفير الجهود المتعلقة باستثمار غاز غزة، عقب توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين.

وأكد اشتية الحرص على أن يكون التزود بالغاز من مصر وليس من "إسرائيل" للتخلص من التبعية لها في هذا الجانب.