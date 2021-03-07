كنز من الفوائد للصحة والبشرة والشعر من فاكهة الكيوي

الكيوي من الفواكه اللذيذة والتي تحتوي على الكثير من الفوائد للصحة والبشرة والشعر فضلا عن المساهمة في إنقاص الوزن

تتمتع فاكهة الكيوي بعناصر غذائية مميزة من الفيتامينات والمعادن ذات الأهمية العالية للصحة، و فاكهة الكيوي سر جمال وجاذبية البشرة ، كما أنها مهمة أيضا للشعر وتساهم في التخسيس وإنقاص الوزن، وفيما يلي نتعرف على أهم فوائد الكيوي.

فوائد الكيوي للصحة

الكيوي يحتوي على نسبة عالية من الحديد والتي تساعد على علاج حالات فقر الدم والحد من الإصابة بالأنيميا.

الكيوي له القدرة على التقليل من نسبة الكولسترول السيئ بالدم، مما يساعد على الوقاية من الإصابة بالجلطات القلبية والتصلب في الشرايين.

لمن يعانون من الضعف العام فإن الكيوي يساعدهم على استرداد عافيتهم مرة أخرى والتخلص من حالات الإرهاق التي يشعرون بها.

يساعد على تقوية الأنسجة العصبية بالجسم، وهذا لمساهمته في دعم الجهاز العصبي.

الوقاية من الإصابة بنزلات البرد والعمل على علاجها، وهذا لأن الكيوي يحتوي على المواد المضادة للالتهابات وفيتامين سي، وهذا يساعد على التخلص من التهابات الحلق بالإضافة والرشح والزكام وغيرها من الأعراض التي تظهر عند الإصابة بالإنفلونزا.

يحتوي الكيوي على نسبة من الألياف تساعد على حماية الجهاز الهضمي، والوقاية من سرطان القولون.

الكيوي يساعد على تنظيم نسبة السكر بالدم.

فوائد ووصفات الكيوي للبشرة

الكيوي مميز جداً للبشرة حيث إنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي، والذي يساعد على منع التجاعيد، كما أنه يحمي البشرة من الجفاف ويساعد على ترطيبها بشكل جيد.

ماسك الكيوي للبشرة الدهنية

يساعد هذا الماسك على تنشيط الدورة الدموية بالبشرة، مما يساعد على تضييق المسام والتخلص من لمعان البشرة الدهنية بالإضافة إلى ترطيبها بالشكل الكافي.

عليك بخلط ملعقة صغيرة من عصير الكيوي المهروس مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

يضاف صفار بيضة مع التقليب المستمر، ويتم تدليك البشرة بالمكونات وتركها عليها لمدة لا تقل عن ربع ساعة وتشطف البشرة بعدها بالماء الفاتر.

سائل الكيوي لتنظيف البشرة

حتى تحصلي على بشرة نظيفة وخالية من الشوائب والسموم عليك بغلي قشر ثمرة من الكيوي وقشر ثمرة من البرتقال وقشر ثمرة من الليمون.

استخدمي الماء الناتج عن الغلي بوضعه على قطعة من القطن وتمريرها على البشرة يومياً قبل النوم، وهذا يساعد على نضارة البشرة.

فوائد الكيوي للشعر:

يحتوي الكيوي على الكولاجين والذي يساعد على تغذية الشعر من الجذور وحتى الأطراف ويساعد على نعومته.

يساعد على التخلص من القشرة التي تصيب الشعر

الكيوي يساعد على ترطيب الشعر بالشكل الكافي، ويساهم في منع ظهور الشيب.

فوائد الكيوي للريجيم

الكيوي يساعد على التقليل من الوزن الزائد، وهذا لأنه يحتوي على عنصر البوتاسيوم، والذي يساعد على حرق السعرات الحرارية بالجسم، كما أن رجيم الكيوي ينقص وزنك 5 كيلوجرامات أسبوعيا .

الكيوي يحتوي على نسبة عالية من الألياف والتي تساعد على الشعور بالشبع بشكل سريع، مما يقلل من الرغبة في تناول الطعام.