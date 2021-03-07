ما هي الكمأة التي تعرف بسعرها الباهظ في سوريا؟ ويرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، التفاصيل الكاملة عن الكمأة والتي تعد نوع من أنواع الفقع المعروف بسعره العالي، وتنمو بشكل خاص عند جذور أنواع معينة من الأشجار حول العالم، وتأتي الكمأة بأسعار وألوان متفاوتة إلى حد كبير، كما أن لها فوائد هامة لصحتك.

القيمة الغذائية للكمأة

تعد الكمأة بأنواعها المختلفة من الأغذية العالية الفائدة أو حتى الخارقة من ناحية محتواها من العناصر الغذائية المختلفة، وتحتوي بشكل خاص على نسب عالية من: الألياف الغذائية، البروتينات، الفوسفور، الحديد، الكالسيوم.

ولكن نظراً لكون الكمأة غالية نسبياً، عادة ما يتم تناول كميات صغيرة منها فقط للذواقة من خلال أطباق خاصة، ولا يتم تناولها بكميات كبيرة تكفي للحصول على كميات كبيرة من العناصر الغذائية المذكورة.

فوائد الكمأة

1- غنية بالمواد الغذائية

تحتوي الكمأة على كميات كبيرة من العديد من العناصر الغذائية الهامة، الأمر الذي يجعل تناولها يساعدك على الحصول على الدفعة التي يحتاجها جسمك من هذه المواد والعناصر، مثل: فيتامين سي، الفسفور، الكالسيوم، المغنيسيوم، المنغنيز.

ومن الجدير بالذكر هنا أن النسب المتواجدة في الكمأة من المواد المذكورة تختلف بين أنواع الكمأة العديدة، فمنها ما يكون أعلى بالبروتينات مثلاً من أنوع أخرى وهكذا.

2- مكافحة السرطان

مع أن الأدلة العلمية المتوفرة على دور الكمأة في مكافحة السرطان لا زالت في بداياتها، إلا أن البحوث العلمية بدأت تأتي بنتائج مبشرة في هذا الشأن.

وقد أظهرت دراسات مخبرية أولية أن الكمأة تحتوي على مواد ساهمت في منع نمو الخلايا السرطانية، بشكل خاص لسرطانات الكبد والرئتين والقولون والثدي.

3- تخفيف الالتهابات

قد تتسبب الالتهابات المستمرة في الجسم بمجموعة من الأضرار الصحية، ومن فوائد الكمأة التي بدأت الدراسات في إظهارها أنها قد تساعد بشكل فعال على تخفيف الالتهابات في الجسم، وعلى تعزيز عمل ووظائف جهاز المناعة عموماً.

4- غنية بمضادات الأكسدة

تعتبر الكمأة من المصادر الممتازة لمضادات الأكسدة التي تساعد الجسم على مكافحة الشوارد الحرة المسببة لمختلف الأمراض والسرطانات.

وقد أظهرت العديد من الدراسات أن مضادات الأكسدة تساعد على خفض فرص الإصابة بالأمراض المختلفة، مثل: أمراض القلب، السرطانات، السكري.

5- مكافحة الاكتئاب

أظهرت بعض الدراسات أن من فوائد الكمأة قدرتها على مكافحة الشعور بالاكتئاب، ويعود ذلك لاحتوائها على مواد معينة تؤثر على الهرمونات وأغشية الخلايا في الجسم.

6- إبطاء الشيخوخة وعمليات التقدم الطبيعي في السن.

7- حماية الكبد من أي خلل أو مرض.

8- حماية جهاز الدوران من الأمراض، خاصة مرض تصلب الشرايين.

9- بديل لحوم ملائم جداً للأشخاص النباتيين.

10- مكافحة أمراض العيون المختلفة، مثل التراخوما.

11- خصائص مكافحة للبكتيريا.

سبب غلاء سعر الكمأة

ويبلغ ثمن الكيلوغرام الواحد من الكمأة مئات أو الاف الدولارات، لانها تنمو الكمأة تحت الأرض، لذا فإن كلاباً من نوع خاص تستعمل من أجل تتبع رائحتها ومعرفة أماكن نموها.

كما يعتبر عمر المحصول صغيراً، إذ تتراوح مدة موسم الكمأة بين 2-4 أشهر فقط، فضلا أنه تفسد خلال فترة قصيرة نسبياً بعد قطفها من الأرض.