القوى الديموقراطية تطالب بإلغاء قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية

أكدت القوى الديموقراطية الخمسة وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية اليوم الاحد، على رفضها للقرار الذي يتعلق بتعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية.

كما طالبت القوى بالتراجع عن القرار وخاصة أنه يمس بشكل خطير استقلالية العمل الأهلي ودور الجمعيات والهيئات الخيرية.

وأوضحت الشبكة خلال اجتماعها اليوم بممثلي القوى الديموقراطية الخمسة بمكتب الشبكة بغزة، على ضرورة التحرك على كافة المستويات من أجل الغاء هذا القرار وبخاصة أنه يتناقض بشكل تام مع الحريات العامة والتوافق الوطني ومرسوم الحريات العامة.

وبدورهم شدد المشاركون على ضرورة استمرار الجهود في قطاع غزة والضفة الغربية من أجل المطالبة بإلغاء هذا القرار والتحذير من تداعياته.