الاعلام العبري: حكومة الاحتلال تخفف من القيود المفروضة لاحتواء "كورونا"

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن حكومة الاحتلال الإسرائيلي خففت من القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا، كانت قد فرضتها قبل أسابيع عدة.

وأوضح الاعلام العبري، أن حكومة الاحتلال أعادت فتح المطاعم والمقاهي والحانات للذين حصلوا على الجرعتين اللازمتين من اللقاح، مشيرةً إلى انها انتهت من تلقيح نحو أربعين في المئة من المستوطنين.

وبيّن أن إعادة فتح المطاعم أمام الزبائن في الأماكن المغلقة مشروطة بالعمل بنسبة 75% من القدرة الاستيعابية.

وقال الاعلام العبري، إنه "يسمح بدخول مئة شخص كحد أقصى مع الحفاظ على مسافة مترين بين الطاولة والأخرى، ويسمح أيضًا الجواز الأخضر أيضاً باحتساء المشروبات في الحانات دون التحدث للغرباء ومع ترك مقعد فارغ بين كل زبون ما لم يكونوا يعيشون معاً".

وأضاف أنه لا يتطلب تناول الطعام والشراب على الشرفات الخارجية الحصول على الشارة الخضراء.

وكانت صحيفة "يديعوت احرنوت" العبرية، قد ذكرت أن أكثر من 3.7 ملايين من سكان الدولة العبرية حصل على الجرعتين اللازمتين من لقاح فايزر/بايونتيك منذ انطلاق حملة التطعيم في ديسمبر (كانون الأول)، بينما تلقى حوالي خمسة ملايين شخص الجرعة الأولى.

وفتح حكومة الاحتلال مجددًا المطارات وسمحت للمستوطنين الذي تقطعت بهم السبل في الخارج خلال الإغلاق الذي امتد لعدة أسابيع بالعودة، إذ سيستقبل المطار ألف مسافر يومياً.