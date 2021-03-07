أسعار الذهب في السعودية اليوم الاحد7-3-2021

تقدم اليكم وكالة فلسطين اليوم الاخبارية اسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، ولما لأسعار الذهب من اهمية لدى الكثير من المتابعين نحرص على تقديم اسعار الذهب في الكثير من الدول .

وفي هذه المقالة نخصصها للحديث عن اسعار الذهب في المملكة العربية السعودية في تعاملات اليوم الاحد 7-3-2021.

شهدت أسعار الذهب في السعودية ارتفاعاً اليوم الأحد 7 -3-2021، في اسواق المال السعودية على الرغم من التراجع الكبير لأسعار المعدن النفيس عالمياً في ختام الأسبوع الماضي.

اسعار الذهب بالسعودية:

اسعار عيارات الذهب المختلفة:

وسجل سعر غرام الذهب عيار 24، 205.24 ريال 54.70 دولار

وصعد سعر غرام الذهب عيار 21 عند 179.59 ريال 47.86 دولار

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 حوالي 153.93 ريال 41.02 دولار

وارتفع سعر غرام الذهب عيار 14 نحو 119.72 ريال 31.91 دولار