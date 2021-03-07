القاذفات الأمريكية الاستراتيجية فوق أجواء فلسطين المحتلة

رافقت اليوم الاحد، طائرات من نوع (اف-15) "إسرائيلية" قاذفتي (بي 52) أميركيتين في المجال الجوي "الإسرائيلي" وفق بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب البيان، فإنها تأتي في إطار التعاون الاستراتيجي المشترك مع القوات الأميركية الذي يعتبر أساسياً للحفاظ على أجواء إسرائيل والشرق الأوسط.

وأفادت القيادة المركزية الامريكية، بأن قاذفتين من طراز B52 H "ستراتوفورتريس" تابعتين للقوات الجوية الأميركية قامتا بدورية جوية متعددة الجنسية في أجواء الشرق الأوسط.

وأدعت أنها جاءت "لردع العدوان وطمأنة الشركاء والحلفاء بالتزام الجيش الأميركي بالأمن في المنطقة".

وأوضحت القيادة الامريكية، أن دولاً شريكة وطائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأميركية رافقت قاذفتي القنابل خلال الرحلة، بما في ذلك (إسرائيل) والسعودية وفطر.

وأشارت إلى أن هذا رابع انتشار للقاذفات في الشرق الأوسط هذه السنة.