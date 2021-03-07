أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 7-3-2021

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الاحد، استقراراً حول ذات الأسعار في ختام تعاملات يوم الجمعة الماضي، وكانت أسعار الذهب في مصر اليوم كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر 859 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم 751 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 18 في مصر 644 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم 6008 جنيهات.

سعر أونصة الذهب اليوم في مصر تصل إلي 26690 جنيهًا.

سعر كيلو الذهب اليوم في مصر يصل إلي نحو 858 ألف جنيه.

توقعات أسعار الذهب اليوم

ويتوقع أن تستمر أسعار الذهب اليوم في مصر في نفس حالة الاستقرار طوال تعاملات اليوم في ظل عطلة البورصات العالمية، والتي توافق يومي السبت والأحد من كل أسبوع، وتعتبر البورصات العالمية هي المؤثر الرئيسي في الحركات السعرية للذهب صعودًا وهبوطًا.

أسعار الذهب عالميًا

شهدت أسعار الذهب عالميًا حالة فريدة في نهاية يوم عمل الجمعة والذي يوافق ختام تعاملات البورصات العالمية الأسبوع الماضي، وارتفع سعر الذهب في التعاملات الفورية بينما انخفضت أسعاره بالنسبة للعقود الآجلة.