التوافق على مكان محكمة قضايا الانتخابات في غزة

قرر مجلس القضاء الأعلى والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم) اليوم الاحد، على أن يكون مقر محكمة قضايا الانتخابات- فرع غزة، في مقر الهيئة في المحافظات الجنوبية.

وأفاد المجلس بأنه تلقى اليوم الأحد كتابا رسميا من الهيئة المستقلة أكدت فيه استعدادها لاستضافة محكمة قضايا الانتخابات مؤقتا، وذلك ردا على كتاب من رئيس المجلس المستشار عيسى أبو شرار إلى المفوض العام للهيئة عصام يونس بهذا الشأن بتاريخ 4-3-2021.

جدير ذكره انه نصت المادة 22 بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة على أن تكون القدس العاصمة هي المقر الدائم لمحكمة قضايا الانتخابات، ولها أن تتخذ مقرين فرعيين لها في مدينتي رام الله وغزة.