السودان تؤكد: سد النهضة ليس للهيمنة

أكدت الحكومة السودانية، اليوم الاحد، أن سد النهضة يترتب أن يكون بادرة للتعاون الإقليمي وليس لفرض الهيمنة، مرحبةُ بتأييد مصر لمقترح الوساطة الرباعية في أزمة "السد".

وأوضح وزير الري السوداني، ياسر عباس، في حديث اعلامي، أن القاهرة والخرطوم تطالبان بأن تستغرق عملية التخزين في سد النهضة شهرين على الأقل.

وبيّن عباس، أن بلاده "لديها فرق تعمل على مدار 24 ساعة لوضع سيناريوهات متعددة لتخفيف آثار الملء الأحادي".

وعقد "السودان اجتماعاً مع الإدارة الأمريكية الجديدة، والتي وصفت مبادرتنا بإشراك أطراف ذات ثقل بـ"المعقولة"، وفق الوزير.

وشدّد على أنه "من المهم أن تتحول أقوال إثيوبيا إلى أفعال خاصة أنها أعلنت مضيها في عملية الملء الأحادي دون توقيع اتفاق".

وذكر عباس، أن بلاده "كانت داعماً لسد النهضة لكن الفوائد لن تتحقق دون الالتزام بالقانون الدولي الذي يشترط أن لا يتأثر الآخرون".

وقال إن "سد النهضة يمكن أن يكون بادرة للتعاون الإقليمي وليس أداة للهيمنة السياسية"، منوهًا إلى أن "استخدام إثيوبيا مصطلح اتفاقيات استعمارية خاطئ والغرض منه استدرار العطف.

وأضاف عباس، أن التصريحات الإثيوبية تحمل قدراً من "عدم التناسق"، متابعًا لقد "تضررنا حينما أجرت إثيوبيا عملية الملء خلال أيام لذلك نطالب أن تستغرق عملية التخزين شهرين".

أمس، وحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، تطورات الأوضاع بملف سد النهضة الإثيوبي، وعدم الرئيس السيسي، "المقترح السوداني لتشكيل رباعية دولية".

وتشمل الرباعية، "رئاسة الاتحاد الأفريقي، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، للتوسط في ملف سد النهضة".