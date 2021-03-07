روحاني يدعو الدول الأوروبية إلى تجنب التهديد في المفاوضات مع إيران

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأحد، أن الطريقة الأفضل لحل المشاكل مع الأوروبيين على مختلف المستويات، هي إجراء محادثات على أساس الاحترام المتبادل بعيداً عن لغة التهديد وممارسة الضغوط.

وانتقد روحاني عدم تنفيذ أوروبا لتعهداتها حيال الاتفاق النووي، لافتاً أن إيران التزمت بتعهداتها حيال الاتفاق، وحافظت عليه وهي الطرف الوحيد الذي دفع ثمن ذلك.

كما شدد على أن الوضع لا يمكن أن يستمر على الشكل الحالي بل يجب تنفيذ القرار 2231.

وأشار روحاني أن إيران لا زالت عازمة على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.