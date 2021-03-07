داخلية غزة تعلن كشف الأسماء وآلية السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الاثنين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:52 م
07 مارس 2021
داخلية غزة تعلن كشف الأسماء وآلية السفر عبر معبر رفح يوم غد الاثنين
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أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني اليوم الاحد، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الاثنين.

وأوضحت الداخلية أن السفر ليوم غدِ سيكون للحافلتان: الأولى + الثانية حتى الرقم (100) من الكشف الجديد (2021/7)، وعليهم التواجد غداً الساعة 7 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.

وأشارت أنه على المسافرون في الحافلات (من الخامسة حتى الثامنة) من الكشف الجديد، التوجه لإجراء فحص كورونا بدءاً من الساعة 9 صباح غد الإثنين في مركزي غزة (الشاطئ) وخانيونس (بندر خانيونس).

ولفتت الداخلية إلى ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

ونوهت إلى ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.


 

 

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