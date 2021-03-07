كم بلغت نسبة الأشخاص الذين تلقوا التطعيمات بالقاح ضد "كورونا" في شمال غزة!

أكد مسؤول لجنة التطعيم في محافظة شمال غزة، الدكتور هاشم أبو هاشم، اليوم الاحد، أن عدد الأشخاص الذين طعموّا باللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، نحو 385 شخصًا، حتى الآن.

وأوضح أبو هاشم، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الحالات التي تم تطعميها باللقاح، هم فئة الكوادر الطبية العامة في المستشفيات والمراكز الصحية والمسنيّن الذين تجاوزت أعمارهم 60 عاما، إضافة إلى أصحاب الأمراض المزمنة، وأن تلك الإحصائية خاصة لمحافظة الشمال.

وبيّن الدكتور، أن مركز هالة شوا الطبي في بلدة بيت لاهيا، بدأ بحملة التطعيم بلقاح (سبوتنيك-في) الروسي، يوم الأحد الماضي، تحت إشراف وزارة الصحة، مشيرًا إلى أنً الحملة مستمرة؛ حتى الانتهاء من تطعيم المواطنين كافة.

ولفت أبو هاشم، إلى أن الأشخاص الذين يتم تطعيمهم هُم مسجلين في منصة صحتي، التابع لوزارة الصحة، وأيضًا بحسب الكشوفات المرفقة، ووفقًا للأولية.

وذكر أن الوزارة وفرت مركزه الطبي بـ 500 علبة من اللقاحات، على أن يتم تزويدهم مع انتهاء تلك الكمية، إذ تكفي كل واحدة لتطعيم خمسة أشخاص، وتابع أبو هاشم بالقول : إنه" فترة أخذ اللقاح تتم بجرعتين، لضمان تحفيز المناعة في مواجهة (كوفيد-19)".

وأضاف أن الشخص المُطعم يأخذ الجرعة الثانية بعد ثلاثة أسابيع من الجرعة الأولى، بفعّالية تصل إلى 91 بالمئة.

وتابع مسؤول لجنة التطعيم: إن" جرعات اللقاح يتم حفظها في ثلاجة خاصة-فريزر- داخل المركز على درجة تصل -18 تحت الصفر، وقبل البدء بالتطعيم يتم إخراجها قبل ساعتين"، منوهًا أن حال طالت هذه المدة قد يتعرض اللقاح للتلف.

وشدّد الطبيب، على أن اللقاح الروسي فعّال وآمن وسهل التعامل معه، داعيًا جميع الفئات الصحية الضعيفة إلى ضرورة التسجيل في تطبيق صحتي، لأخذ اللقاح، موضحًا أن جميع الأشخاص الذي أخذوا اللقاح لم يقدموا أي شكوى، فيما يتعلق بالمضاعفات.

ودعا أبو هاشم، جميع المواطنين بضرورة الحفاظ على إجراءات السلامة والوقائية، وارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي، في إطار مواجهة الوباء.

الشهر الماضي، أرسلت وزارة الصحة برام الله ما يقارب 2000 جرعة من اللقاحات ضد (كوفيد-19) إلى القطاع، وكذلك وصلت شاحنات من الأمارات عبر معبر رفح البري، تقل 20 ألف جرعة، وجميعها من لقاح (سبوتنيك-في) المرخص عالميًا.

يشار إلى أن وزارة الصحة بغزة، بدأت الأسبوع الماضي في توزيع الجرعات على جميع محافظات القطاع، وخصصت مراكز لحملة التطعيم، وأكدت أن "الأولية للكوادر الطبية والمسنين وأصحاب الأمراض المزمنة".

ومن جهته، أظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم، أن نسبة الذكور الذين توفوا نتيجة الإصابة بفيروس كورونا في فلسطين بلغت 58.6% مقابل 41.4% بين الإناث.

وأشارت إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس؛ حتى تاريخ 02/03/2021 بلغ 185,338 إصابة فيما وصل إجمالي الوفيات 1,525 حالة وفاة.