من أجل لقمة العيش.. سبعيني يتحمل جروح جسده لصناعة الزجاج

أمل خالد الوادية

لم تمنعه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة من استمرار العمل بمهنته التي بدأها منذ أن كان عمره (24عاماً)، فعلى الرغم من الجروح في كافة أنحاء جسده سواء من اليدين أو الصدر وغيرهما، إلا أن ذلك لم يمنع الحاج السبعيني عبدالله رشاد السوافيري من صناعة الزجاج في محله الصغير.

وبعد أن تم اختياره من بين آلاف الطلبة للدراسة في جامعة وكالة الغوث لتشغيل اللاجئين، تخرج بدبلوم (صناعة)، وحصل على العديد من الدورات في صناعة زجاج السيارات بالأردن والصين، إلا أن الوضع المادي الصعب لم يسمح له بإكمال دراسة البكالوريس.





صبرٌ لأجل العيش

ويقول السوافيري لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": " لم تواجهني في البداية أيِ صعوبات، لكن خلال أربع سنوات الماضية خسرت مبالغ ضخمة من أجل إيصال الفرن الحراري لصناعة الزجاج لقطاع غزة، من جمارك، وضرائب من الداخل والخارج، وسفر إلى الضفة الغربية؛ لتسهيل دخوله وكل هذه المحاولات باءت بالفشل، إلى جانب وصول الأدوات الأخرى بعد شهور من العناء، وأحياناً لا تصل".

بداية مشواره

وتابع السوافيري: "أنه في بداية عمله بصناعة الزجاج كان الإقبال كبيراً جداً، وعمل لديه 14عامل خرجوا بفتح ورش صناعية ناجحة، إلى جانب عمله بنظام عقود لجميع مدارس وعيادات الوكالة في قطاع غزة، أما في الوقت الحاضر فالإقبال ضئيلٌ جداً، ويكاد لا يذكر."

وأشار السوافيري إلى أنه على الرغم من الجروح التي تصيبه في جسده كل يوم؛ إلا أنه شخص يحب عمله ومهنته بشكل خاص، ويواصل العمل فيها، ليحصل على تعبه بعرق جبينه دون حاجة لأحد، وليوفر قوت يومه.





أحلامٌ ورسائل

وفي ظلِ تحطم أحلام العجوز السبعيني في وصول الفرن الحراري الخاص بصناعة الزجاج لقطاع غزة، أصبح كل أحلامه أن يسافر لأداء مناسك الحج.

وختم حديثه برسالة للشباب الخريجين؛ ليبحثوا على مهارة يعتزون بها في ظل الوضع الاقتصادي الصعب، وقلة فرص العمل.