طريقة تنزيل تطبيق كلوب هاوس للأيفون Clubhouse

يبحث المتابعون عن طريقة تنزيل تطبيق كلوب هاوس للايفون Clubhouse ، الذي يتصدر قائمة الأكثر بحثًا على محرك جوجل في هذه الأيام، وهو تطبيق خاص بالدردشة الصوتية، ونتيجة لذلك قام فريق فلسطين اليوم بكتابة هذه المقالة التي سنتعرف على رابط التطبيق الذي تجاوز تنزيله من متجر التطبيقات الالكترونية الملايين .

وتقدم "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" طريقة تنزيل تطبيق كلوب هاوس للايفون، ومميزات التطبيق وطريقة التسجيل به.

وسجل برنامج كلوب هاوس نجاحًا قويًا بعدما انجذب إليه ملايين المستخدمين من جميع دول العالم ، كجزء أساسي من أعمالهم مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك و تويتر و واتس اب وانستغرام وغيره ، إذ تجاوز تحميل التطبيق 6 ملايين ، وسط توقعات بازدياد الاعداد خلال الفترة المقبلة .

التسجيل في كلوب هاوس Clubhouse :

أولاً: لا يمكنك التسجيل في التطبيق، إنما الطريقة الوحيدة لتسجل في كلوب هاوس هي أن تتلقى دعوة من شخص لديه حساب في "كلوب هاوس".

ثانيًا: وفي الخطوة الثانية، إن وصلتك الدعوة وقمت بالتسجيل فيه، فسيمنحك كلوب هاوس عدد معين من الدعوات لتوزيعها على من تريد، ويمكن للتطبيق أن يمنحك دعوات أخرى إضافية من وقت لآخر.

وصرّح الرئيس التنفيذي للتطبيق باول ديفيدسون، أن تطبيق كلوب هاوس متاح فقط لمستخدمي نظام (IOS)، أي الآيفون والآيباد فقط.

وأشار ديفيدسون، إلى أن التطبيق سيكون متاحاً في وقت قصير لمستخدمي الأندرويد.

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مميزات تطبيق كلوب هاوس Clubhouse :

أولاً: يمكن لمستخدمي التطبيق أن تقوم بإنشاء حساب لك و اطلاق بعض المنشورات عليه، ويتيح أيضًا امكانية اجراء محادثات و مقابلات وعمل نقاشات في مجالات كثيرة مختلفة ، يضم اشخاص مميزين و مشهورين حول العالم .

ثانيًا: ومن المزايا كلوب هاوس ، يشبه بالمكالمات الجماعية تماما التي تقوم بإجرائها من اي تطبيق اخر و لكن المميز هنا هو وجود اشخاص مميزون في هذه المحادثة .

ثالثًا: لا يتم تحميل التطبيق "حاليًا"، إنما يتم إرسال لك رابط به دعوة من شخص اخر لكي تتمكن من الوصول الى رابط تحميل التطبيق.

وأكدت تقارير إعلامية مهتمة، أنه في الغالب ستصلك هذه الدعوة اليك من احد النخبة على مستوى العالم الذي تم دعوته من الشركة الاصلية .

رابعًا: ونستكمل معكم، أنه حين ينضم المستخدمين الى محادثات كلوب هاوس يمكنكم أن تقوم بتحديد الموضوعات التي ترغب في الاهتمام بها و ذلك مثل موضوعات التكنولوجيا و ريادة الاعمال و موضوعات الصحة و الكتب .

وننوه هنا أنه كلما كانت لديك معلومات أكثر عن هذه الموضوعات كلما زادت عدد غرف المحادثات التي يمكنك الانضمام اليها .

خامسًا: عند الانتهاء من المحادثة بين الاشخاص فانه يتم اغلاق الغرفة فورًا و لا يمكن الاحتفاظ بنسخة من هذه الدردشة حيث تختفي الدردشة الصوتية بمجرد الانتهاء.

سادسًا: أنه حالة إذا قمت باستخدام احد التطبيقات الاخرى التي يمكن من خلالها تسجيل الحادثات على هذا التطبيق قد تنجح في ذلك.

سابعًا: وفي الميزة الأخيرة، أن هناك عض الاشخاص الذين يقومون بعمل بث مباشر على اليوتيوب اثناء استخدام احد غرف المحادثة في التطبيق .

تنزيل كلوب هاوس Clubhouse للايفون :

ولتنزيل تطبيق كلوب هاوس 2021 الخاص بالايفون والايباد فقط من المتجر التطبيقات الالكترونية (اضغط هنا ).